محمد رمضان يوقع تعهداً بعدم خلع ملابسه على المسرح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، عن توقيع الفنان، محمد رمضان، تعهدا بالالتزام بسلوكيات المهنة، وعدم الغناء بـ”هذه الطريقة” مرة أخرى.

وقال عضو مجلس النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، في تصريحات صحفية، إن “محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل مهرجان الجونة السينمائي السابق، مؤكدا أن النقابة اشترطت عليه الالتزام بسلوكيات الفن المصري، وعدم خلع ملابسه على المسرح، احتراما للجمهور.

وأضاف عبد الباقي، أن “محمد رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وحصل على تصريح”، مؤكدا أن “إقراره يطبق على صعودة المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار”.

يذكر أن محمد رمضان حرص على حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقدم فقرة غنائية في حفل الافتتاح، كما تم الصلح بينه وبين الفنان أحمد الفيشاوي على يد المنتج العراقي سيف العريبي.