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بالفيديو: أصالة تخلع حذاءها على المسرح أمام الجمهور

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 7:47 مساءً

الفنانة السورية أصالة نصري

أثارت الفنانة السورية أصالة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو لها من مهرجان خورفكان بالشارقة في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة تخلع حذائها كي تغني بطريقة أفضل، مشيرة الى ان المصمم اللبناني نيكولا جبران لن يرحّب بخطوتها، الا ‏انها ترغب الشعور بالراحة‎.‎

وجلست أصالة على كرسي وخلعته، قائلة بطرافة للجمهور: “إذا صرت حافية هغني أحلى، ولا بدكم ياني أطول، أطول ولا أغني ‏أحلى، همشي بينكم حافية”.‏

إلى ذلك تفاعل الجمهور مع أصالة على “تويتر” من خلال هاشتاغ #أصالة_في_خورفكان وشاركوا صورا لها وفيديوهات من الحفل، ‏مثنين على الأداء الرائع الذي تقدمه في كل مرة.‏

يذكر أن أصالة نصري أعلنت عن زواجها من فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في سبتمبر الفائت، حيث نشرت صورة ‏لهما على حسابها في إنستغرام.‏

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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