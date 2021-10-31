بالفيديو: أصالة تخلع حذاءها على المسرح أمام الجمهور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 7:47 مساءً

أثارت الفنانة السورية أصالة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو لها من مهرجان خورفكان بالشارقة في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة تخلع حذائها كي تغني بطريقة أفضل، مشيرة الى ان المصمم اللبناني نيكولا جبران لن يرحّب بخطوتها، الا ‏انها ترغب الشعور بالراحة‎.‎

وجلست أصالة على كرسي وخلعته، قائلة بطرافة للجمهور: “إذا صرت حافية هغني أحلى، ولا بدكم ياني أطول، أطول ولا أغني ‏أحلى، همشي بينكم حافية”.‏

إلى ذلك تفاعل الجمهور مع أصالة على “تويتر” من خلال هاشتاغ #أصالة_في_خورفكان وشاركوا صورا لها وفيديوهات من الحفل، ‏مثنين على الأداء الرائع الذي تقدمه في كل مرة.‏

يذكر أن أصالة نصري أعلنت عن زواجها من فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في سبتمبر الفائت، حيث نشرت صورة ‏لهما على حسابها في إنستغرام.‏