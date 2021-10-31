بالفيديو: أصالة تخلع حذاءها على المسرح أمام الجمهور

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آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 7:47 مساءً
الفنانة السورية أصالة نصري
أثارت الفنانة السورية أصالة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو لها من مهرجان خورفكان بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تخلع حذائها كي تغني بطريقة أفضل، مشيرة الى ان المصمم اللبناني نيكولا جبران لن يرحّب بخطوتها، الا انها ترغب الشعور بالراحة.
وجلست أصالة على كرسي وخلعته، قائلة بطرافة للجمهور: “إذا صرت حافية هغني أحلى، ولا بدكم ياني أطول، أطول ولا أغني أحلى، همشي بينكم حافية”.
إلى ذلك تفاعل الجمهور مع أصالة على “تويتر” من خلال هاشتاغ #أصالة_في_خورفكان وشاركوا صورا لها وفيديوهات من الحفل، مثنين على الأداء الرائع الذي تقدمه في كل مرة.
يذكر أن أصالة نصري أعلنت عن زواجها من فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في سبتمبر الفائت، حيث نشرت صورة لهما على حسابها في إنستغرام.