شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض للفيلم المصري الوثائقي "كباتن الزعتري" بمهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج علي العربي بفيلمه "كباتن الزعتري"، ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ32 في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، ويشهد المهرجان عرض الفيلم 3 مرات بداية من اليوم الأحد، وغدا الإثنين وبعد غدا الثلاثاء، فى Le Théâtre des régions، وLe 4ème Art وPathé Tunis City Salle.

وتستمر جولته محليا وعربيا؛ حيث ينتظر عرضه في مهرجان أجيال من 7 - 13 نوفمبر، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاقه في دور العرض في مصر 3 نوفمبر المقبل.

أحداث "كباتن الزعتري" تدور حول أفضل صديقين "محمود" و"فوزي" الذين يعيشان في "مخيم الزعتري" للاجئين في الأردن، ولديهما حلم لا يموت في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين، بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهم.

وعلى الرغم من كونهم محبوسين في مساحة لا توجد بها مرافق أو فرصة للتدريب، إلا أنهم يظلون متفائلين ويمارسون الرياضة يومًا بعد يوم.. عندما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميا، تتاح لكليهما فرصة لتحقيق هذا الحلم!

ويعد "كباتن الزعتري" أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي، مخرج ومنتج الفيلم الذي أمضى 8 سنوات في العمل عليه في مخيم الزعتري بالأردن.

ونافس "كباتن الزعتري" مؤخرًا فيلم "سعاد" ضمن ترشيحات مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، إلى أن استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في مسابقة "الأوسكار" على فيلم "سعاد"، حيث اختير "سعاد" بإجمالي 13 صوتًا، وصوّت ثمانية لفيلم “كباتن الزعتري”، بينما امتنع 9 من أعضاء اللجنة عن التصويت.