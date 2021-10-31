شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل دعمه لحالة إنسانية ويشكر وزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المطرب سعد الصغير للمرة الثانية دعمه لحالة إنسانية، حيث ناشد الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، التدخل لإنقاذ سيدة عجوز تُدعى سرية عبد الله أحمد جمعة المتولي من مركز الواسطى في بني سويف، بعد أن قضت أكثر 20 عامًا في شوارع القاهرة ومعها أحفادها، حيث قابلها في إحدى مناطق القاهرة.

وقال سعد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه على الفور ناشد وزيرة التضامن واستجابت وأرسلت فريق إنقاذ لدعم تلك السيدة، مشيرا إلى أنه عرض عليها تسكن في شقة إيجار، وكانت تتمنى قطعة أرض فى بنى سويف.

وأضاف سعد الصغير أن الوزيرة أيضا استجابت لطلبه مؤخرا لطفلين متشردين وجدهما في الإسكندرية، كما وجه الشكر لكل الفريق المتعاون معها.

وتبنّى مؤخرا سعد الصغير حالة طفلين مشردين وجدهما نائمين بمنطقة الشاطبى، على كورنيش الإسكندرية، وبدأت القصة عندما تجول سعد الصغير في الشارع ليجد طفلين يفترشان الرصيف، فتوقف وتحدث معهما عن سبب نومهما فى الشارع، فتبين أن الطفلين يحيى ومحمد شقيقين ضحية التفكك الأسرى فوالديهما منفصلين، وكل منهما تزوج من شخص آخر، بحسب كلامهما.

وأعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته، بالكم الهائل من الرسائل التي حصل عليها بعد إنقاذه الطفلين من التشرد على كورنيش الإسكندرية وكتب عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قائلا: "أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر حابب بس أشكر كل الناس إخواتي وأصحابي اللى دائما بيشجعوني وحضرتكم على فعل الخير دايمًا".

وأعرب مؤخرا المطرب سعد الصغير عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "عسل أبيض"، والتى تم طرحها مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع زيزو فاروق.

وقال سعد في تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه تلقى ردود أفعال إيجابية على أغنية "عسل أبيض" من داخل الوسط الفنى وخارجه، مشيرا إلى أنه فى معظم أغانيه يحاول رسم البسمة على الجمهور، معلقا: "مابحبش أنكد على الناس".

وأضاف سعد أنه خلال الفترة المقبلة، من المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهو الآن فى مرحلة اختيارها، وستكون مفاجأة للجميع.

وانتهى مؤخرا سعد الصغير من تصوير أغنية "أنا العريس"، و"الليل"، وهذه الأغانى التي تأتى ضمن 6 أغانٍ من ألبومه الجديد، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، فى مقدمتهم عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم وعصام إسماعيل وزيزو فاروق وساسو وهانى فاروق وشيتوس.