تعرّفوا على “عمر” نجل الراحل طلعت زكريا في أول ظهور له : شاب وسيم ويشبهه كثيرًا – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 31 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد “السوشيال ميديا” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنان المصري الراحل “طلعت زكريا” الذي تداول الجمهور مؤخرًا صورة تشهد ظهور إبنه “عمر” الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث خطف نجل الممثل المصري الراحل طلعت زكريا، «عمر» الأنظار بوسامته وبشببه الكبير بوالده في أحدث ظهور له، بعدما نشرت شقيقته أميمة صورة قديمة لها برقفته وكان يتوسطهما والدهما الراحل، على حسابها الخاص على “إنستجرام“.

وتزوج طلعت زكريا مرتين، الأولى كانت من سيدة تدعى صباح وأنجب منها ولدين: عمر، وابنته الممثلة أميمة (إيمي طلعت زكريا)، وفي عام 2005 تزوج للمرة الثانية بالخفاء من شيرين المنزلاوي والدة الممثلة هنا الزاهد بدون ان يخبر زوجته الاولى ولكنهما انفصلا في العام 2010.

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من ناحية أخرى، أحيا أبناء الفنان طلعت زكريا، الذكرى الثانية لرحيل والدهم، الذي غادر دنيانا يوم 8 أكتوبر عام 2019، ونشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، صورة لها من عزاء والدها لإحياء ذكراه، وعلّقت عليها عبر حسابها بموقع “انستجرام” قائلة: “8 أكتوبر 2019 زى انهاردة من سنتين راح منى أغلى حاجة في دنيتى وراحت معاه روحى من وقتها وأنا تايهة ومش عارفة أعيش زى زمان”.

وتابعت: “بس ربنا حنين أوى وبيصبرنى ويقوينى.. ربنا يرحمك يا بابا ويرحم أمواتنا جميعًا.. في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس ادعولوا من فضلكم”.

ومن جانبه حرص الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، على إحياء ذكرى والده، عبر حسابه، حيث كتب: “النهاردة يوم مش كويس بالنسبالي اليوم اللي عرفت فيه إن ضهري أتقسم وعمره م هيقوم تاني مش ذكري وفاه لأنك في قلبي وحياتي دايمًا معايا روحك مش بتفارقني”.

واختتم كلامه قائلاً: “سبتني بدري أوي بس أطمن يا صاحبي سايب راجل عايش بسيرتك الطيبة.. ربنا يرحمك ويغفرلك عندي كلام كتير أوي محدش هيحس بيه غيري كل اللي بطلبه من قريب أو غريب أنه يدعيلك بقت هيا دي أعظم هدية ممكن حد يقدمهالي مش هنساك يا أبويا لحد ما أجيلك .. ادعوله أمانة”.

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