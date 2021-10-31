سمية الخشاب: "هو إحنا عارفين نتعايش في العالم ده عشان نبدأ حياة تانية في عالم افتراضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علّقت الفنانة سمية الخشاب، على تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتافيرس"، وهي التقنية التي تنسج عالما افتراضيا يوازي العالم الحقيقي.

وكتبت سمية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "هو إحنا عارفين نتعايش في العالم ده عشان نبدأ حياة تانية في العالم الافتراضي".

وأحدث مارك زوكربيرج، مالك شركة "فيسبوك"، ضجة كبيرة بعدما أعلن تغيير اسم شركته إلى "ميتافيرس"، وهي التقنية التي تنسج عالما افتراضيا يوازي العالم الحقيقي.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".