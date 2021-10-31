خاص| نادية مصطفى تكشف تفاصيل قرار إيقاف أحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل قرار إيقاف المطرب أحمد سعد.

وقالت مصطفى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "إيقاف أحمد سعد، جاء بسبب عدم سداده غرامة مالية وقعت عليه الشهر الماضي، بسبب حفل أحياه في الساحل الشمالي بدون أعضاء الفرقة الموسيقية، مخالفا قرار النقابة بعدم الغناء بفلاشة وعدم الغناء بفرقة أقل من 4 أفراد".

أضافت: "أحمد سعد حتى الآن لم يُسدد الغرامة الموقعة عليه، وحاولنا التواصل معه أكثر من مرة من أجل الدفع، ولكنه لم يدفع ولم يتواصل مع النقابة، ولذلك صدر القرار بشكل مؤقت لحين الدفع، أول ما يدفع سيتم إلغاء القرار".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا مساء اليوم الأحد، بإيقاف أحمد سعد، ونص على الآتي: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها، ويتم الإلغاء في حال سداد الغرامة المقررة".

يذكر أن أخر أعماله أحمد سعد أغنية "ع الدوغري" مع مصطفى حجاج، وتم طرحها على موقع "يوتيوب" في سبتمبر الماضي، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.