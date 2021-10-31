المهن الموسيقية تقرر إيقاف أحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف المُطرب أحمد سعد، وذلك لعدم سداده غرامة مالية وقعت عليه الشهر الماضي، بعد الحفل الذي أقامه في الساحل الشمالي وغنى فيه بعدد قليل من أعضاء الفرقة الموسيقية، وهو ما اعتبرته النقابة ضربا بقرارها عرض الحائط، بعدما قررت عدم الغناء بفلاشة وعدم الغناء بفرقة أقل من 4 أفراد.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا مساء اليوم الأحد، بإيقاف أحمد سعد، ونص على الآتي: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها، ويتم الإلغاء في حال سداد الغرامة المقررة".

يذكر أن أخر أعماله أحمد سعد أغنية "ع الدوغري" مع مصطفى حجاج، وتم طرحها على موقع "يوتيوب" في سبتمبر الماضي، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.