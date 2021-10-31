حسن أبو الروس يشكر سميح ساويرس على دعمه.. ويؤكد: "الجونة فاتح مجال لكل الفنانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان حسن أبو الروس، الشكر للمهندس ورجل الأعمال سميح ساويرس على دعمه له في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشر أبو الروس، صورة له مع ساويرس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكر كبير للمهندس سميح ساويرس على دعمه لي وعلى أكبر هدية للفن.. مهرجان الجونة اللي فاتح مجال لكل الفنانين المصريين والعالميين أنهم يوصلوا لحلمهم، ولإثبات إن مفيش أي تحدي يقدر يوقف المهرجان حتى لو كان حريق قبل الافتتاح بيوم واحد بس".

وأضاف: "مجهود عظيم ونجاح مكمل ٥ سنين.. مبسوط إني جزء منه من أول دورة".

وتواجد حسن أبو الروس بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بصحبة زوجته مصممة الجرافيك غادة والي.

يذكر أن أخر أعمال حسن أبو الروس، كليب أغنية "فلتت مني" مع الفنانة دينا الشربيني، من كلماته وتوزيع ديزل وإخراج علي أبو طالب.