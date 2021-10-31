نيللي كريم تتسلم جائزة عن مجمل أعمالها في افتتاح مهرجان قرطاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كرمت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية الفنانة نيللي كريم عن مجمل أعمالها وتقديرًا لمسيرتها السينمائية والفنية، ولاقى تكريم نيللي كريم وصورها في حفل افتتاح المهرجان تفاعلاً من جمهورها على مواقع التواصل، والذين احتفلوا بها برفقة زوجها هشام عاشور، والذي حرص على الظهور معها ودعمها والاحتفال بتكريمها، ونشر عدة فيديوهات وصور لها على موقع "إنستجرام"، ومن كواليس رحلتهما إلى تونس.

وافتتحت أمس فعاليات الدورة 32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس، بحضور عدد من الفنانين والسينمائيين، وعلى رأسهم الفنانة هند صبري، والتي شاركت في مراسم الحفل، وتصدرت صورتها لبوستر الدورة 32، وتفاعل الجمهور مع حضورها وإطلالتها في حفل افتتاح المهرجان.

نيللى كريم تشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن، من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب .

واحتفلت نيللي، يوم الأربعاء 11 أغسطس، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.