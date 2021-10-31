شاهد.. يوتيوبر عربي ينهار على الهواء بعد جمع مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 7 ثواني

في موقف إنساني لاقى إعجاب الملايين حول العالم، انهار يوتيوبر كويتي على الهواء وبكى بعد أن استطاع جمع مبلغ مليون دولار أمريكي، في حملة أطلقها بهدف دعم حوالي 5 آلاف أسرة لاجئة.

وبكى اليوتيوبر الكويتي الذي أطلق على نفسه لقب “أبو فلة” بعد أن استطاع جمع مليون دولار خلال بث مباشر استمر حوالي 28 ساعة.

وتصدر اسم اليوتيوبر “الترند” في منطقة الخليج بعد هذا العمل الذي وصفه الكثيرون بـ”العظيم” والذي استثمر فيه الشاب الكويتي شهرته على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف دعم الأسر اللاجئة.

ونشر أبو فلة تغريدة على “تويتر” قال فيها: “الحمد لله دائما وأبدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون”.

وكان اليوتيوبر قد أعلن عن حملة تبرعات بمناسبة وصول عدد متابعيه إلى 20 مليون متابع، بهدف توفير الاحتياجات لآلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء.

وقال أبو فلة باللهجة المحكية في الكويت: “نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء.. أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر.. الدال على الخير كفاعله”.

لكن على الرغم من حجم المبلغ، إلا أن الشاب استطاع جمعه بعد ساعات طويلة قضها على البث المباشر، لينهار باكيا عند تحقيق هدفه.