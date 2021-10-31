نادين نسيب نجيم تكشف عن سرّ جمالها

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نادين نسيب نجيم
كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سرّ جمالها، وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ممازحة: ”سر جمالي النهنهة”، وتفاعل عدد كبير من محبيها على هذا المنشور.
في سياق آخر، قالت نادين، خلال مؤتمر صحفي، إن سر جمالها ليس الرياضة وشرب المياه، ولكنها تلجأ إلى عمليات التجميل، مثل البوتكس والفيلر، قائلة: “اللى بيقلكن بنشرب ماي وبلعب رياضة؛ لأ، بنعمل بوتكس وفيلر، واتشجعوا واعملوا وظبطوا حالكن”.
يذكر أن نادين شاركت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.
وآخر أعمال نادين نسيب نجيم، مسلسل “صالون زهرة” وشاركها البطولة معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، كارول عبود، ومن إخراج جو بو عيد.
وكانت نشرت سابقاً مجموعة صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت فيها الجدل بتهجمها على بعض الأشخاص.