نادين نسيب نجيم تكشف عن سرّ جمالها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 6 دقائق

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سرّ جمالها، وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ممازحة: ‏”سر ‏جمالي النهنهة”، ‏وتفاعل عدد كبير من محبيها على هذا المنشور.‏

في سياق آخر، قالت نادين، خلال مؤتمر صحفي، إن سر جمالها ليس الرياضة وشرب المياه، ولكنها تلجأ إلى عمليات التجميل، مثل ‏البوتكس والفيلر، قائلة: “اللى بيقلكن بنشرب ماي وبلعب رياضة؛ لأ، بنعمل بوتكس وفيلر، واتشجعوا واعملوا وظبطوا حالكن”.‏

يذكر أن نادين شاركت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي‎.‎

وآخر أعمال نادين نسيب نجيم، مسلسل “صالون زهرة” وشاركها البطولة معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، كارول ‏عبود، ومن إخراج جو بو عيد‎.‎

وكانت نشرت سابقاً مجموعة صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت فيها الجدل ‏بتهجمها على بعض الأشخاص‎.‎