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نادين نسيب نجيم تكشف عن سرّ جمالها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 6 دقائق

نادين نسيب نجيم

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سرّ جمالها، وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ممازحة: ‏”سر ‏جمالي النهنهة”، ‏وتفاعل عدد كبير من محبيها على هذا المنشور.‏

في سياق آخر، قالت نادين، خلال مؤتمر صحفي، إن سر جمالها ليس وشرب المياه، ولكنها تلجأ إلى عمليات التجميل، مثل ‏البوتكس والفيلر، قائلة: “اللى بيقلكن بنشرب ماي وبلعب ؛ لأ، بنعمل بوتكس وفيلر، واتشجعوا واعملوا وظبطوا حالكن”.‏

يذكر أن نادين شاركت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي‎.‎

وآخر أعمال نادين نسيب نجيم، مسلسل “صالون زهرة” وشاركها البطولة معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، كارول ‏عبود، ومن إخراج جو بو عيد‎.‎
وكانت نشرت سابقاً مجموعة صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت فيها الجدل ‏بتهجمها على بعض الأشخاص‎.‎

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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