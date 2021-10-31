شبيهة ميغان ماركل المصرية “المحجبة ” تخطف الأنظار إلى جانب أروى جودة.. لن تصدق الشبه – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 31 أكتوبر 2021 06:53 مساءً - أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور شهدت تواجد نجوم مصر والوطن العربي في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة 2020، وذلك تزامنًا مع تصدر دورته الخامسة «الترند» والتى كانت قد بدأت منذ عدة أيام وإنتهت يوم 22 أكتوبر الجاري.

وخلال تلك الدورة الرابعة التى إستذكرها عدد من النشطاء، تألق نجوم الفن بإطلالات مختلفة ومن بينهم الممثلة المصرية “أروى جودة” التي تألقت بعدة فساتين كانت قد استوحت منها كمامة الوجه التي ارتدتهاى بغاية أخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا المستجد.

مع تداول صور أروى خلال تواجدها على السجادة الحمراء، لفت انتباه الجمهور فتاة بجانبها شبهها الأغلب إلى الدوقة البريطانية السابقة “ميغان ماركل” واعتبرها الجمهور النُسخة العربية من ميغان.

بالبحث عن هوية الفتاة تبين أنها مصممة الأزياء المصرية “سارة انسي” والتي صمتت أجمل الفساتين للمشاهير من بينهم أروى جودة، نيللي كريم، هالة سرحان، حلا شيحة، دنيا سمير غانم” وغيرهم، كما أنها كانت قد أطلقت آخر مجموعاتها لـ خريف 2020 من خلال أسبوع الموضة في ميلان، وكانت قد استلهمت مجموعتها من مصر التي تحمل مجموعة من الثقافات المتنوعة وأضافت أن هذا الاندماج والتداخل هو ما ألهمها باكتشاف مجموعتها الجديدة.

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هذا وقد أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمـائي 2021، مساء يوم الموافق 22 أكتوبر، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وخلال هذه الدورة كُرِم النجم المصري أحمد السقا، بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمشواره السينمائي الطويل، حرص السقا على إهداء الجائزة لكلا من الفنانين الراحلين سمير غانم، دلال عبد العزيز، ثم واصل الإهداء إلى والد رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، وانتهاء بوالده صلاح السقا، والدته، وزوجته وأفراد أسرته٠

كما منح مهرجان الجونة السينمائـي في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق الأوسط، التى تقدمها مجلة فارايتي، للمخرج المصري عمر الزهيري، مخرج “فيلم ريش“، والمشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية.

وكان قد شارك في هذه الدورة نحو 80 فيلما وحضرها نحو 1000 ضيف من جميع أنحاء العالم، وعرض المهرجان 37 فيلمًا روائيًا طويلاً و15 فيلماً وثائقيًا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

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