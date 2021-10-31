شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمى أول لفيلم "ماشية لجهنم" لـ أسمهان لحمر فى أيام قرطاج السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الفيلم التونسي "ماشية لجهنم" للمخرجة أسمهان لحمر عرضه العالمي الأول ضمن الدورة الـ32 من أيام قرطاج السينمائية بتونس المقام في الفترة من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، ويشارك ضمن قسم نظرة على السينما التونسية.

ويقام العرض الأول للفيلم يوم الثلاثاء 2 نوفمبر في Le Palace الساعة 9 وربع مساءً بتوقيت تونس، ويعرض أيضاً في اليوم التالي الأربعاء 3 نوفمبر الساعة 8 ونصف مساءً في قاعة لا أغورا.

أيام قرطاج السينمائية أحد أهم وأعرق وأقدم المهرجانات العربية حيث تأسس عام 1961، ويشارك في الدورة القادمة 750 فيلماً عربياً وأفريقياً قصيراً وطويلاً مسجلاً في المسابقة الرسمية، ومقسمة إلى 200 فيلم عربي وأفريقي طويل روائي ووثائقي، و550 فيلماً عربياً وأفريقياً قصيراً وروائياً ووثائقياً.

تدور قصة الفيلم حول نجاة، التي يخبرها الطبيب أن أيامها في الدنيا معدودة، وبدلاً من الحزن واستجداء الشفقة، تقرر أن تعيش حياتها، وتخطط بطريقة غريبة لوفاتها، حيث ترفض أن تُكفّن وتُدفن وتكون طعاماً للديدان، ويتصدى لخططها الجديدة أفراد عائلتها.

أسمهان لحمر مخرجة تونسية - فرنسية وكاتبة سيناريو ومنتجة، وُلدت في باريس عام 1982، تدربت في المدرسة العليا للإنتاج السمعي البصري في باريس، وحصلت على شهادة الماجستير في الإنتاج السمعي البصري من نيويورك، وصنعت أسمهان العديد من الأفلام القصيرة التي شاركت في مهرجانات سينمائية دولية.