شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وباسم سمرة يستكملان تصوير "منورة بأهلها".. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل أسرة مسلسل "منورة بأهلها"، للنجمة ليلى علوى والفنان باسم سمرة التصوير فى استوديو النحاس غدًا الإثنين، حسبما أكد مخرج العمل يسرى نصر الله لـ"الخليج 365"، لافتًا إلى أنه سينتهى من التصوير بعد 6 أسابيع تقريبًا ليبدأ فى المراحل الأولى من المونتاج والمكساج تجهيزًا لعرضه.

مسلسل "منورة بأهلها" ينتمى لدراما المنصات وتدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد أخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2".

"منورة باهلها" يجمع ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصر الله للمرة الثانية بعدما قدموا فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبى، انعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم وزينة منصور.