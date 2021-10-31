ممثلة مصرية شابة ومحبوبة جدًا؛ تعمل في مجال الفن مُنذ نعومة أظافرها.. ركز في ملامحها جيدًا وشاهد الصور لتتأكد من هي؟

كتب امير فتحي في الأحد 31 أكتوبر 2021 05:46 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا تداول لصورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة شابة شهيرة، حيث كانت في تلك الصـــورة تبلغ من العمر قرابة 4 سنوات، وهي أول صورة لها في مرحلة الطفولة

أنها الفنانة المصرية الشابة “ملك قورة“، والتي نشرت مجموعة من الصفحات علي منصّات التواصل الإجتماعي، صورتها وهي طفلة في سنوات عمرها الأولي، وظهرت وهي تبتسم ابتسامة جميلة وتعتمد قَصّة شعر قصيرة مع غرّة أبرزت جمال عينيها.

وبعد نشر الصورة، انهالت عليها التفاعلات والتعليقات بشكلٍ كبير، من محبي الفنانة الشابة, وذلك تزامنًا مع تصدرها التريند بعد حلولها كضيفة، في برنامج «معكم منى الشاذلي» مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وحضور مميز، فكانت مليئة بالأناقة والحيوية وتحدثت خلال اللقاء عن مواضيع تخص حياتها الشخصية والمهنّية.

ملك قورة فنانة مصرية من مواليد 11 يناير 1993، والدها هو رجل الأعمال “محمد قورة” ولها شقيقة تدعى “مريم” ظهرا سويًا في أحد البرامج في طفولتهما كما ظهرا معًا في فيلم “غاوي حب” بطولة الفنان محمد فؤاد، ولملك شقيق واحد أيضًا اسمه “أدهم”

ويعد ظهور الفنانة الشابة ملك قورة وشقيقتها «مريم» البعيدة عن الأضواء حاليًا، خلال طفولتهما في بعض البرامج بمثابة مفاجأة، خصوصًا في برنامجي لعب عيال مع الفنان أحمد حلمي، وعليك واحد مع الفنان شريف منير،

وظهرت «ملك» في الأيام الماضية كضيفة في برنامج «معكم منى الشاذلي» مع الإعلامية منى الشاذلي، وأوضحت خلاله أن الاضطهاد من بعض زميلاتها هو السبب في توجهها للفن؛ حيث رأى والدها أنه من الأفضل أن تمارس نشاطًا آخر بجانب التعليم، فبدأت بالإعلانات ثم توجهت إلى التمثيل.

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من ناحية أخرى، تصدر مسلسل زي القمر «حكاية فوتوشوب»، محركات البحث على جوجل خلال الأيام السابقة، والتى تقوم ببطولته الفنانة ملك قـورة، حيث يحرص الكثير من محبي العمل على متابعة حلقاته، حيث أن حكاية فوتوشـوب تناقش قضية هامة تهم الكثير من السيدات خاصة والجميع عامة.

مسلسل “زي القمر” حكاية فوتوشوب يتم عرضها عبر شبكة قنوات CBC، ما جعل الجماهير تتسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرضه، حيث يدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي يناقش الكثير من القضايا التي تهم المجتمع المصري.

حيث تدور أحداث حكاية “فوتوشوب” حول قصة حب تجمع بين إحدى طالبات الجامعة وزميل لها يعمل في مجال الفيديوهات لتكتشف بكونه يكذب في كل شئ يخص حياته.

هذا وقد أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها بالمشاركة في حكاية “فوتوشوب” من مسلسل “زي القمر”، التي تتقاسم بطولتها مع الفنان محمد مهران. وذلك من خلال تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي.

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