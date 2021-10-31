شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيى حفلا غنائيا فى بورسعيد.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب أحمد جمال لإحياء حفل غنائى كبير بعد غدٍ الثلاثاء في أحد فنادق بورسعيد، ومن المقرر أن يقدم مجموعة كبيرة من أغانيه الذى يحبها جمهوره منها "وقت مش مناسب" و"اضحكى" و"من غير مجاملة" و"بحبك" و"علي المزيكا" وغيرها .

وأحيا مؤخرًا المطرب أحمد جمال، حفلاً غنائيًا، بجامعة المنصورة والذى قدم خلاله باقة من أشهر أغنياته المميزة المحببة لدى جمهوره والتي قدمها خلال مشواره الغنائى.

وأحيا منذ فترة المطرب أحمد جمال، حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد، على رجل الأعمال أحمد الحداد، فى حفل كبير بحضور أهل وأصدقاء العروسين، الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وقدم خلاله أشهر أغنياته التي تفاعل معه الحضور ورقص عليها العروسين.

وطرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس.