شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أسلحة فيلم "rust": لم أكن على دراية بوجود رصاص حى بمسدس أليك بالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت خبيرة الأسلحة هانا جوتييريز ريد المعتمدة في فيلم "rust" بأنها لم تكن على دراية بوجود "رصاص حي" في المسدس الذي أدى إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشيز خلال تصوير هذا العمل من بطولة أليك بالدوين، مؤكدة أن الأسلحة كانت تحفظ في مكان آمن مقفل كل ليلة وخلال الاستراحات.

وقال محامي هانا في بيان له: "ما كانت تلك الحادثة لتقع لولا إدخال ذخائر حية في المسدس المستخدم في موقع التصوير"، نافيا أي مسئولية لموكلته في وفاة هالينا هاتشينز الأسبوع الماضي في ولاية نيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة"، مؤكدًا: "ليس لهانا أدنى فكرة عن مصدر هذه الذخائر الحية"، وفقا لموقع يورو نيوز.



هانا جوتييريز

وفي مواقع تصوير الأفلام، يكون خبراء السلاح مسؤولين عن الأسلحة المستخدمة في مشاهد إطلاق النار، وعليهم التأكد باستمرار من أنها لا تشكل خطرًا على الفريق. كذلك، يجب أن تسحب الأسلحة النارية من التدوال عندما لا تكون هناك حاجة إليها.

وكشفت الخبيرة التي ليس في رصيدها سوى فيلم طويل واحد قبل "rust" أنه "تمت الاستعانة بخدماتها للإشراف على موقعين في سياق تصوير هذا الفيلم، ما صعب عملها"، كما قالت إنها طلبت من طاقم الإنتاج أن يمهلها مزيداً من الوقت لإعداد الأسلحة والتحضير لمشاهد إطلاق النار، لكن طلباتها قوبلت بالرفض.

وقال وكلاء الدفاع عنها إن "موقع التصوير بات محفوفاً بالمخاطر بسبب عدة عوامل، من بينها التخلف عن إقامة اجتماعات أمنية، وليس ذلك من مسؤوليات هانا".