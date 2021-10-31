شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تغنى "مصر جاية" بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغني المطربة رنا سماحة أغنية "مصر جاية" التى كتبت خصيصًا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والأغنية من كلمات طارق علي، وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي، وسيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لتذاع في كل فعاليات المهرجان وتكون هي الأغنية الرسمية للدورة السادسة التي ستنطلق في الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل.



رنا سماحة وفريق عمل الأغنية طارق على شاعرا وكريم عرفة ملحنا

وعبرت رنا سماحة عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان واختيارها لغناء أغنية المهرجان الذي وصفته بأنه حدث مهم ينطلق من مدينة السلام "شرم الشيخ"، وأكدت سعادتها البالغة باختيارها كفنانة لتمثيل جيل الشباب، كما وجهت الشكر لإدارة المهرجان لاختيارها لتقديم الأغنية الدعائية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.