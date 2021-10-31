شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى بعد نجاح حفلته الأخيرة: مش هغيب عن جمهورى تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حلمى عبد الباقى في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على حفله الأخير الذى أحياه في ساقية الصاوى بعد فترة غياب، مشيرًا إلى أن الجمهور استقبله بحفاوة شديدة وتفاعل مع كل الأغانى الذى قدمها من خلال الحفل.









وأضاف أن الجمهور طلب منه تقديم أغنية "وداع" من فيلم "زمن الجدعان" وعلى الرغم من عدم تحضيراته لها إلى أن الجمهور تفاعل معها ورددها معه، وتابع أن الطفلة هيدل من ذوى الاحتياجات الخاصة صعدت على المسرح وغنت معه.













وأشار حلمى عبدالباقى أنه خلال الفترة المقبلة لن يغيب عن إحياء الحفلات ويحضر لأكثر من حفلة بالإضافة إلى تحضيره لأغانى سوف يقدمها قريبا وتحمل عدد من المفاجئات .









وأعرب مؤخرًا النجم حلمى عبد الباقى، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها مؤخرًا على أغنية "بعتذر لك" التي تخطت حاجز مليون مشاهدة وأشاد بها عدد كبير من نجوم الغناء منهم حماده هلال وعصام كاريكا وغيرهم.

وقال عبد الباقى في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى وتلقيت إشادات قوية من داخل الوسط الفني وخارجه خاصة أننى قدمت الأغنية بشكل مختلف وجديد عليا تفاجأ به الجميع.

وأضاف أنه قرر عدم الغياب عن الساحة الغنائية مرة أخرى وحاليًا في مرحلة اختيار أكثر من أغنية لتنفيذها خلال الفنرة المقبلة.

أغنية "بعتذر لك" من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية التى تنصف المرأة، حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب ويعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له.

وأهدى النجم حلمى عبد الباقى أغنية "بعتذ رلك" إلى "أى شخص مزعل حبيبته" وتقول كلماتها: "بعتذر لك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا، بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتى ونسى في عز سهرى كنتى واقفة سنين في ضهرى مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا".