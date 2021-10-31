مؤلف "القلب تعبان" و"القالك حد".. الشاعر ناصر رشوان يعلن إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الشاعر الغنائي والإذاعي ناصر رشوان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجراها مؤخرا.

الشاعر ناصر رشوان كشف عن حالته الصحية، وعبر صفحته في موقع "فيسبوك"، كتب "إيجابي كورونا، الحمد لله في السراء والضراء".

الشاعر ناصر رشوان غنى من كلماته نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم الفنانة أنغام التي قدمت مجموعة من أغانيه، ومنها "سلم علي"، و"بلادي"، و"القالك حد"، و"طال السفر"، و"حيران"، وغيرها، ومع الفنان علي الحجار قدم "القلب تعبان" و"حليلي المسألة"، و"لا تحلى الأيام غير بيكي"، بالإضافة إلى مجموعة أدعية ورباعيات.

وغنى أيضا من كلمات الشاعر ناصر رشوان، المطربين والمطربات عمرو دياب، ومحمد الحلو، وأمال ماهر، ومي فاروق، وغيرهم.

وإلى جانب كتابة الأغاني، تولى ناصر إعداد وتقديم برامج عديدة، منها حلقات "هي الليالي كده"، وتحدث فيها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي عن الكثير من أسرار حياته.