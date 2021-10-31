نادين نسيب نجيم: "البوتكس والفيلر سر جمالي مش شرب المياه والرياضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سر جمالها ورشاقتها خلال إحدى الفعاليات الخاصة بالجمال، أقيمت في مصر.

وقالت نادين نسيب نجيم، خلال مؤتمر الصحفي ضمن الفعالية التي تشارك بها، إن سر جمالها ليس الرياضة وشرب المياه، ولكنها تلجأ إلى عمليات التجميل، مثل البوتكس والفيلر، قائله: "اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب رياضة؛ لأ، بنعمل بوتكس وفيلر، واتشجعوا واعملوا وظبطوا حالكن".

وكانت "نادين" قد شاركت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي أقيمت يوم 14 أكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وشاركها البطولة معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، كارول عبود، ومن إخراج جو بو عيد.