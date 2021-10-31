"الشيطان في السينما المصرية".. أنيق وسيم وبـ"أنياب طويلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

محاذير كثيرة وضعتها السينما المصرية في الأفلام التي تتعلق بالشر الأعظم "الشيطان"، ويتحكم رجال الدين كثيرا في عرض مثل هذا الموضوع الشائك، حتى أن بعض صناع هذه الأعمال دخلوا في صدام مع معهم ومع مؤسسات دينية.

وهنا نعرض لكم أبرز الأفلام التي ظهرت فيها شخصية الشيطان:

سفير جهنم

كانت السينما المصرية في بداياتها سباقة ومتطورة وخلاقة للأفكار، وكانت فكرة فيلم "سفير جهنم" تعتمد على ظهور الشيطان المتجسد في شخصية يوسف وهبي، لإغواء أسرة كاملة، وبعد صراعات كبيرة يعود الأب لرشده، متمسكا بدينه وتنتهي الحكاية بهزيمة الشيطان.

ولعل صناع الفيلم بهذه النهاية أرادوا "مسك العصا من المنتصف" حتى لا يطالهم الانتقادات من قبل رجال الدين، فالنهاية هي هزيمة الشيطان، وهي نهاية مرضية للجميع خاصة مع إثبات أن التمسك بالدين هو طريق هزيمة الشيطان، كما أن حيلة صناع الفيلم هو أن ما حدث للبطل مجرد "حلم"، يصحو منه ويستعيذ بالله من وساوس الشيطان.

فيلم "سفير جهنم" بطولة يوسف وهبي، فؤاد شفيق، فردوس محمد، ليلى فوزي، فاخر فاخر، عبدالغني السيد، ومن إخراج يوسف وهبي.

المرأة التي غلبت الشيطان

هو فيلم ممنوع من العرض، عن قصة للأديب توفيق الحكيم، ويحكي الفيلم قصة إمرأة دميمة، ينبذها الجميع، فتتحالف مع الشيطان -عادل أدهم- الذي يمنحها الجمال في مقابل أن تكون أسيرة له بعد عدة سنوات، كما يمنحها كل متع الدنيا، وفي النهاية تتجه لطريق الهداية وتموت فينهزم الشيطان.

وطيلة الفيلم يظهر عادل أدهم بشكل أنيق، وملامح جذابة، مع أداء فريد، دون حاجة المخرج يحيى العلمي، أن يظهر الشيطان بأنياب طويلة، أو رث الهيئة، أو أن يظهر بشكل مخيف.

والفيلم بطولة نعمت مختار، عادل أدهم، نور الشريف، شمس البارودي، عبدالوارث عسر، ومن إخراج يحيى العلمي.

موعد مع إبليس

عام 1955، عرض فيلم "موعد مع إبليس"، وفيه يظهر الشيطان كرجل أنيق -محمود المليجي- ويقنع طبيب فقير -زكي رستم- أن يمنحه القدرة على اكتشاف الأمراض التي يعاني منها مرضاه، وبعد سنوات يتعرض ابن هذا الطبيب لأزمة صحية، فيتخلى عنه الشيطان.

وفي هذا العمل يظهر الشيطان وهو يتحكم في عقل الإنسان، وفي النهاية يعجز أن يعالج ابن هذا الرجل، فيعود الطبيب لطريق الله.

وتحالف الشيطان هنا لا يعني قيام الطبيب بالانصياع فقط لأوامره، ولكنه تحكم بشكل كامل في عقله، وفي النهاية يتخلى عنه وهو في أمس الحاجة للمساعدة.

والفيلم بطولة زكي رستم، محمود المليجي، منير مراد، كاريمان، وداد حمدي، عبدالمنعم إبراهيم، ومن إخراج كامل التلمساني

اختفاء جعفر المصري

تخيل أن الشيطان هنا هو النجم حسين فهمي، وتدور أحداث الفيلم حول "جعفر"- نور الشريف- الذي يظهر له الشيطان في صورة رجل وسيم يدعى سالم، يطلب منه أن يرتكب خطيئة كحل لمشكلة يمر بها، وهي "القتل" فيوافق جعفر، ولكن تأنيب الضمير يلاحقه، وبالنهاية ينقلب على هذا الشيطان.

والفيلم بطولة نور الشريف، حسين فهمي، رغدة، جمال إسماعيل، عبير صبري، صفاء الطوخي، مجدي كامل، ومن إخراج عادل الأعصر.