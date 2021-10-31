صور| روجينا في كواليس فيلمها الجديد "مربع برمودا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من كواليس فيلمها الجديد "مربع برمودا".

وكشفت روجينا عن شخصيتها ضمن أحداث الفيلم، وكتبت: "تي تي السلحدار فيلم مربع برمودا".

فيلم "مربع برمودا" بطولة روجينا، مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، دينا، شيرين رضا، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.

من ناحية أخرى شاركت روجينا في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "بنت السلطان" وشاركها البطولة أحمد مجدي، باسم سمرة.