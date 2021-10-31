بعد 5 أيام من طرحه.. "جو البنات" يتجاوز 5 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوز كليب "جو البنات" للفنان محمد رمضان، 5 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام من طرحه على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وعلق "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلا: "الحمد لله كليب جو البنات 5 مليون مشاهدة في أول 5 أيام.. مش عايشها كازانوفا إحنا فوق السحاب بنعمل بروفة".

كما روج "رمضان" لحفله الغنائي القادم بالعاصمة السعودية الرياض، قائلا: "أقوى حفلة في الرياض يوم الإثنين 1 نوفمبر، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن أغنية "جو البنات" قدمها محمد رمضان لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر، والأغنية غناء محمد رمضان والنجم المغربي ريد وان ونعمان بلعياشي.