خلع وطلاق غيابي.. الانفصال على منصات التواصل من سعد وسمية لمصطفى فهمي وفاتن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد زواج دام 6 أعوام، جاء طلاق الفنان مصطفى فهمي والإعلامية اللبنانية فاتن موسى، ليضع الثنائي ضمن قوائم نجوم ونجمات الفن الذين تحدثوا عن كواليس وأزمات الانفصال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم المطربة أصالة.

ونشرت الإعلامية فاتن موسى عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، يوم الأربعاء الماضي أول بياناتها، وأعلنت خلاله أنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، ومن السوشيال ميديا، مؤكدة أنها تفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية.

وأصدرت فاتن أمس السبت، بيانا صحفيًا جديدًا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، كشفت خلاله عن قيام طليقها الفنان مصطفى فهمي بإيقاف رقم هاتفها المحمول الشخصي، لافتة أنه مُسجل باسمه، كانت قد اشترته وقت زواجهما.

وجاء في البيان على لسان فاتن "الأصدقاء والمعارف وكافة الزملاء من الوسط الإعلامي، تفاجأت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع، من مكتب ... في مدينة الغردقة، خصوصاً في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفياً دولياً ومحلياً".

وتابعت: "وقد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليّ وقطعي عن التواصل مع الجميع".

"مشاعر" أصالة

وبعد زواج دام 13 عاما، شهدت منصات التواصل الاجتماعي، إعلان الفنانة أصالة انفصالها رسميا عن المخرج طارق العريان، إذ كتبت عبر حسابها في موقع انستجرام: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

وعبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، خرجت أصالة في 13 سبتمبر الماضي وأعلنت عن زواجها من الشاعر العراقي فائق الحسن ومدير أعمال الفنان ماجد المهندس، بعد مرور أكثر من عام ونصف على انفصالها عن المخرج طارق العريان.

خلع "سعد" وسمية

بعد عامين من زواج الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، تحولت صفحات الثنائي إلى ساحة تبادل الاتهامات حول وقوع الطلاق بينهما.

وعقب إعلان سعد عبر صفحاتها في مواقع التواصل عن طلاقه، وردت عليه الفنانة سمية الخشاب بالتأكيد إنها أقامت قضية خلع ضده.

تجربة مريرة

قبل وبعد زواجهما وانفصالهما، أحاط الجدل الثنائي المطرب الشاب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، تبادل الثنائي الهجوم الغير مباشر بمقاطع فيديو عبر موقع "انستجرام".

وبدأت مي بنشر مقطع فيديو، وقالت فيه: "أول مرة أقول الكلام ده، بس تجربة الطلاق تجربة مريرة جدًا، وصعبة جدًا والكلام عنها مش سهل، الخيانة كمان صعبة والغدر صعب".

واختتمت حديثها قائلة: "لكل واحدة مرت بالتجربة دي وحاسة إنها لوحدها إنتِ قوية، أنا مريت بكلام جارح وكتر خير الدنيا إني لسه واقفة على رجلي".

وحرص رشاد على الرد على تصريحات مي حلمي، في مقطع فيديو بثه عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلًا: "أنا لحد دلوقتي ساكت وكافي خيري شري ومش بجيب سيرة حد، لأن تربيتي وأخلاقي ماتسمحش إني أرد على حد سواء كان كويس أو وحش في حياتي".

واختتم حديثه قائلا: "أنا ساكت لأن ده اللي اتربيت عليه، لكن بيحتم عليا اسمي وسمعتي إن لما حد يحاول يشوه فيا إن أنا أتكلم لكن أنا برضو ساكت".

بعدها كتب رشاد "ستوري" قال فيها: "إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا والسكوت مش ضعف، ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب".

الذكريات الحلوة

تصدرت المطربة أنغام والموزع الموسيقي أحمد منصات التواصل الاجتماعي منذ تسريب خبر زواجهما في فبراير 2019، وحتى انفصالهما في مارس 2020.

ومع توالي أنباء وقوع الطلاق، أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عبر صفحته في موقع فيس بوك عن حدوث الانفصال، وكتب: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

أسرع طلاق

بعد 3 أسابيع فقط من زواج الفنانة مي سليم والفنان وليد فواز، وسفرهم لقضاء شهر العسل بإحدى الجزر اليونانية، فاجأ "فواز" كل من احتفلوا معه بالزواج، وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وأعلن انفصالهما.

وكتب وليد: "الحمد لله على كل شيء.. في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية.. الحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد.. دعواتكم".