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حارس عربي مرشح للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

منافسة على الفوز بجائزة أفضل حارس بالعالم

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء “IFFHS” عبر موقعه الإلكتروني، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وضمت القائمة 20 حارسا، بينهم حارس مرمى نادي الأهلي المصري ومنتخب “الفراعنة”، محمد الشناوي، إلى جانب حراس عمالقة على غرار حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ، الألماني الدولي، مانويل نوير، وحارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي باريس سان جيرمان، جانلويجي دوناروما.

وجاء القائمة الكاملة للمرشحين كالتالي:

1- محمد الشناوي (الأهلي – مصر).

2- جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان – إيطاليا).

3 – ثيبو كورتوا ( – بلجيكا).

4 – كاسبر شمايكل (ليستر سيتي – الدنمارك).

5 – جوردان بيكفورد (إيفرتون – إنجلترا).

6 – ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد – إسبانيا).

7 – مانويل نوير (بايرن ميونيخ – ألمانيا).

8 – إيدرسون (مانشستر سيتي – إنجلترا).

9 – إدوارد ميندي ( – السنغال).

10 – إميليانو مارتينيز (أستون فيلا – الأرجنتين).

11 – يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد – سلوفينيا).

12 – بيتر جولاتشي (لايبزيغ – المجر)

13 – كيلور نافاس (باريس سان جيرمان – كوستاريكا).

14 – أليسون ( – البرازيل).

15 – أندريه أونانا (أياكس أمستردام – الكاميرون).

16 – مات تيرنر (نيوإنغلاند ريفورلوشن- أمريكا)

17 – أندريه بليك (فيلادلفيا يونيون – جامايكا)

18 – بيدرو جاليز (أورلاندو سيتي – بيرو)

19 – جيرمو أوتشوا (كلوب أمريكا – المكسيك)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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