شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تشوق جمهورها لأحدث أعمالها.. وتعلق: "مفاجآت كتير قريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة لطيفة، جمهورها لأعمالها الجديدة ولكن لن تكشف عن تفاصيل أخرى، واكتفت بكتابة تغريدة عبر حسابها على تويتر، قائلة: "صباح الخير إن شاء الله فيه مفاجآت كتير قريب جدًا بإذن الله"، وأعرب متابعيها عن سعادتهم متمنين منها طرح أغانيها الجديدة في أقرب وقت.



لطيفة

والأيام الماضية، طرحت لطيفة أحدث أغانيها "الأستاذ" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي صورته في سقارة وبمنطقة الأهرامات، وشارك الفنان أحمد كرارة كموديل في الكليب الذى أخرجه فادي حداد، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

ووصف جمهور لطيفة خلال الكليب بعروس قرطاج في حضن الفراعنة، وتنقل أغنية "الاستاذ" لطيفة نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، كما تستعد لطرح عدد آخر من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية:"حبيبي مهنيني مدلعني .. من نظرة عين بيوقعنى.. في حنانه تملى مطمعني يا سلام يا سلام راجل.. لأ سيد الرجالة.. بيغير ومعيشني في حالة.. ولطبعه الحالى أنا مياله مفيهاش دي كلام الاستاذ.. عيونه لذاذ.. فى الإنجاز.. خد قلبي معاه مستكفيه.. الأستاذ.. سايبه الحنيه.. الاستاذ.. عن الناس مستغنية .. للاستاذ حبيبى أما يعدى نوسع له .. والنبى ده انا ما اقدر على زعله".