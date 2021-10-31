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نيللي تحصد جائزة الإبداع عن مجمل أعمالها في افتتاح مهرجان قرطاج

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القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية النجمة نيللي كريم عن مجمل أعمالها وتقديرًا لمسيرتها السينمائية والفنية، ولاقى تكريم نيللي كريم وصورها في حفل افتتاح المهرجان تفاعلاً من جمهورها على مواقع التواصل، والذين احتفلوا بها برفقة زوجها هشام عاشور، والذي حرص على الظهور معها ودعمها والاحتفال بتكريمها، ونشر عدة فيديوهات وصور لها على إنستجرام، ومن كواليس رحلتهما إلى تونس.

 

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وافتتحت أمس فعاليات الدورة 32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس، بحضور عدد من الفنانين والسينمائيين، وعلى رأسهم الفنانة هند صبري، والتي شاركت في مراسم الحفل، وتصدرت صورتها لبوستر الدورة 32، وتفاعل الجمهور مع حضورها وإطلالتها في حفل افتتاح المهرجان، بالإضافة إلى حضور الفنانة نيللي كريم للحفل مع زوجها هشام عاشور، وخطفا الأنظار على السجادة الحمراء.

يشار إلى أن نيللى كريم تشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل جديد ، من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب .

نيللى كريم وزوجها
نيللى كريم وزوجها

 

نيللى كريم
نيللى كريم

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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