شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تنضم لمسرحية "اللمبى فى الجاهلية" مع محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مؤخرًا الفنانة مى سليم إلى مسرحية "اللمبى في الجاهلية"، لتشارك البطولة مع الفنان محمد سعد وسامى مغاورى وويزو وإخراج تامر كرم، وبدأت منذ أيام المشاركة في بروفات المسرحية مع باقى أبطال المسرحية وقد أعربت مى سليم لـ"الخليج 365" عن سعادتها لتكرار التعاون مع سعد مرة أخرى بعد مشاركتها معه فى فيلم "محمد حسين"

وأعرب مخرج المسرحية عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد سعد، حيث يعتبره من أقوى نجوم الكوميديا فى الوطن العربى، موضحًا أن اللمبى يبتعد تمامًا عما قدمه من قبل فى عالم الكوميديا، وأن العمل بمثابة قنبلة ضحك سوف يستمتع بها الجمهور العربى، خاصة أن المسرحية سيتم عرضها فى عدة دول عربية.

وكشف كرم عن موعد عرض المسرحية، حيث ستعرض يوم 10 نوفمبر المقبل، كان النجم محمد سعد قد طرح بوستر مسرحيته الجديدة "اللمبى فى الجاهلية"، وبدأ محمد سعد منذ أيام البروفات النهائية للمسرحية على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة عدد كبير من فناني الكوميديا منهم ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.