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حفل كامل العدد لـ عمرو دياب فى دبى ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً كبيرًا ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي وذلك بالتزامن مع احتفال الجناح المصري بالمعرض باليوم الوطني المصري الموافق 30 أكتوبر.

 

وقبل الحفل بساعات احتشد جمهور الهضبة في المسرح ليسجل حضورًا كبيرًا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.

 

 

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 عمرو دياب 

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 من حفل دبى

 

 

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني" والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و ببتدي م الزيرو" وغيرها من الاغنيات التي طرحها هذا الصيف.

 

كما قدم الهضبة الميدلي الشهير الذي يضم أغاني نور العين والعالم الله وليلى نهاري ولو عشقاني وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شارك عمرو الغناء طوال الحفل.

 

وقدم عمرو دياب اغنية تملي معاك بناء على طلب الجمهور الذي ظهر ارتباط الشديد بأغاني الهضبة الجديدة والقديمة.

 

 

 

 

 

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 كواليس حفل عمرو دياب

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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