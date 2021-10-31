شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كامل العدد لـ عمرو دياب فى دبى ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً كبيرًا ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي وذلك بالتزامن مع احتفال الجناح المصري بالمعرض باليوم الوطني المصري الموافق 30 أكتوبر.

وقبل الحفل بساعات احتشد جمهور الهضبة في المسرح ليسجل حضورًا كبيرًا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.



عمرو دياب عمرو دياب



من حفل دبى من حفل دبى

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني" والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و ببتدي م الزيرو" وغيرها من الاغنيات التي طرحها هذا الصيف.

كما قدم الهضبة الميدلي الشهير الذي يضم أغاني نور العين والعالم الله وليلى نهاري ولو عشقاني وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شارك عمرو الغناء طوال الحفل.

وقدم عمرو دياب اغنية تملي معاك بناء على طلب الجمهور الذي ظهر ارتباط الشديد بأغاني الهضبة الجديدة والقديمة.