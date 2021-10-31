شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى انفصال زين مالك وجيجى حديد وضربه لوالدتها.. ووضعه 90 يوما تحت المراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إخبارية أمريكية تفاصيل جديدة فى انفصال نجم البوب زين مالك ووالدة ابنته عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، بعد ضربه لوالدتها يولاندا حديد، حيث لم ينكر الاتهامات الموجهة إليه بما تم وصفه بالكلمات "البذيئة أو التهديدية" والتي صدرت منه تجاه يولاندا.

وقالت شبكة cnn الأمريكية إن الدعوى القضائية المقامة حاليًا تتهم مالك بإيذاء يولاندا جسديًا، حيث ذكر أحد الشهود أن مالك "أمسكها ودفعها إلى خزانة الملابس ما تسبب في آلام نفسية وألم جسدى".

ولم يقر زين بالذنب في المحكمة لكنه قبل العقوبة، فيما وضعه القاضي تحت المراقبة لمدة 90 يومًا وعليه إكمال دورة إدارة الغضب، وبعد ذلك سيتم فحصه بحثا عن سلامته، وحتى ذلك الحين، طُلب منه عدم الاتصال بيولاندا.

وقد وافق مالك على قرار المحكمة بوضعه 90 يوما تحت المراقبة لكل تهمة، بإجمالي 360 يومًا، كما وافق على حضور فصل تربوي لتعليمه إدارة الغضب، مع التزام بعدم الاتصال بيولاندا حديد.

كما اتهم مالك في شهر سبتمبر الماضي بأربع حالات إساءة وتحرش، وفقا لسجلات الشهود والإقرار بالبريد التي حصلت عليها شبكة cnn ولم يطعن بتلك الاتهامات التي وردت في القضية المرفوعة عليه من والدة طليقته.

وكشفت cnn أنها اطلعت على وثائق المحكمة ووجدت أن مالك رد على تهم التحرش والألفاظ النابية بقوله "Nolo" التي تعني تقريبا "لا تعليق"، وهو ما اعتبرته المحكمة اقرارا بالذنب.