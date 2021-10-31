تعرف على الفائزين بمسابقة لينين الرملى للتأليف بمهرجان شرم الشيخ المسرحى

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القاهرة - سامية سيد - حصل ثلاثة كتاب شباب على جائزة لينين الرملي في التأليف المسرحي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي وهي الجائزة التي يقدمها المهرجان للسنة الخامسة وتحمل كل دورة اسم كاتب من أهم الكتاب في التأليف المسرحي.



الفائزون بجوائز لينين الرملي للنص المسرحي بشرم الشيخ الدولي للمسرح

وفاز بجوائز هذا العام في مسابقة النص الطويل الكاتب الشاب هاني مصطفى قدرى عن نص "سقط سهوا"، ومسابقة النص القصير المؤلف محمد هشام أسير عن نص "المهنة سارق"، وفي مسابقة المونودراما حصل عليها الكاتب عبد الله طيرة بنص "رقصة الوداع"

وتكونت لجنة تحكيم جائزة “لينين الرملي” من الدكتور مصطفى سليم من مصر، والكاتب عماد الشنفري من سلطنة عمان، والدكتور جاستن جون بيلي من السودان ، وتقدم الجائزة تأكيدا وتشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية، فالمهرجان يسعى لدعم الطاقات الشبابية الصاعدة وحثها على كتابة الدراما المسرحية فى النصوص الطويلة والقصيرة والمونودراما.