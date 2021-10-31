شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إليك بالدوين تخشى من إصابته باضطراب ما بعد الصدمة بعد تسببه في قتل هالينا هاتشيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيلاريا بالدوين، زوجة إليك بالدوين صورة عاطفية لها ولزوجها، تظهر يدهما متشابكة معًا وتقول إنها تخشى من إصابته باضطراب ما بعد الصدمة بعد أن أطلق الرصاص على المصورة السينمائية هالينا هتشينز، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعلقت هيلاريا بالدوين على الصورة التي نشرتها عبر حسابه على إنستجرام، قائلة: "أنا أحبك وأنا هنا".



التقرير وفقا لصحيفة ديلى ميل

وسبق ان تحدث النجم العالمي أليك بالدوين، علنًا لأول مرة أمام الكاميرا عن حادث مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشيز الذي لقت مصرعها خلال تصوير فيلمه الأخيرrust ، ووصفها بأنها صديقة وقال إنه على "اتصال دائم" بأسرتها المكلومة.



بوست زوجة اليك بالدوين على انستجرام

وقال بالدوين للمصورين على جانب طريق في فيرمونت: "كانت صديقي.. في اليوم الذي وصلت فيه في موقع التصوير وبدأت في التصوير أخذتها لتناول العشاء مع جويل المخرج..لقد كنا طاقمًا جيدًا للغاية ، كنا نصور فيلمًا معًا ثم حدث هذا الحدث الرهيب".

وعندما تحدث إلى المصورين، انضمت إلى بالدوين زوجته هيلاريا، التي صورت المحادثة بهاتفها، وكانت تحاول في كثير من الأحيان إقناع زوجها بالتوقف عن الحديث. قال بالدوين إنه كان يتحدث علانية حتى يتوقف المصورون عن ملاحقة أسرته، وفقا لموقع abc news.

ووصف بالدوين حادث إطلاق النار بأنه "حدث واحد في كل تريليون مرة" وقال إنه التقى بزوج هاتشيز"، قائلا: "إنه في حالة صدمة ، ولديه ابن يبلغ من العمر تسع سنوات. نحن على اتصال دائم به لأننا قلقون للغاية بشأن أسرته وطفله. كما قلت، نحن ننتظر بفارغ الصبر أن تخبرنا الشرطة ما أسفرت عنه تحقيقاتهم ".

وأضاف "أعلم أن هناك محاولات متواصلة للحد من استخدام الأسلحة النارية في مواقع تصوير الأفلام وهو شيء أنا مهتم به للغاية. يجب اتخاذ بعض الاجراءات الجديدة".

وبعد إدلائه بالتصريحات طلب بالدوين من المصورين التوقف عن متابعته مع اسرته بكل مكان، قائلا: "أطفالي في السيارة يبكون، من باب المجاملة خرجت للحديث معكم، لا يُسمح لي بالتعليق على التحقيق، أتحدث إلى رجال الشرطة كل يوم، أتحدث معهم كل يوم".

وتابع :"وجهة نظري هي أنني أطلب فقط ، لقد جلسنا كمجاملة الآن للتحدث إليكم ، الآن من فضلك، هل ستتوقف عن متابعتنا، فقط اتركنا وشأننا، لقد قدمنا ​​لك كل ما يمكن أن نقدمه لك."