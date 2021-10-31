حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الأحد 31 أكتوبر 2021 02:58 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” ودخوله المستشفى .
وخرج المخرج ” خالد الحجر ” صديق الفنان زكي فطين عبد الوهاب بتصريحات له نفى من خلالها ما تم تداوله مؤكدا على أن الفنان المصري يتواجد في بيته وحالته الصحية مستقرة .
فقال : ” موجود في بيته مين قال إنه دخل المستشفى أصلا .. هو كان بياخد كيمياوي ويرجع بيته زي أي حد تعبان عادي ” .
وأضاف أن زكي فطين عبد الوهاب وضعه الصحي يتحسن مع مرور الوقت مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء والسلامة .
كما صرح نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” بأن حالة زكي فطين عبد الوهاب مستقرة ومعنوياته مرتفعة للغاية بعدما انتهى من كورس علاج خضع له مؤخرا .
يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب كان قد أعلن في 10 يونيو 2021 عن إصابته بورم في المخ في المرحلة الرابعة .
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