فيفي عبده "تريند" جوجل بسبب سمية الخشاب.. ومتابع: "نفس الجينات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر اسم الفنانة فيفي عبده، "تريند" بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد ساعات من نشر الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو لها وهي ترقص على نغمات أغنية "يا هناه" للفنان عمرو دياب.

وظهرت "سمية" وهي ترقص داخل أحد الفنادق على أغنية "يا هناه" وانهالت التعليقات التي وصفتها بأنها شبيهة بتلك الفيديوهات التي تنشرها الفنانة فيفي عبده.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "بتفكرني بفيديوهات فيفي عبده"، و"وأنا صغير كنت مفكرها هي وفيفي عبده أخوات.. تقريبا طلعوا نفس الجينات"، وفيفي عبده فكرة والفكرة لا تموت"، و"حد ينادي فيفي عبده تشوف المهزلة دي".

أيضا: "فيفي عبده القادمة"، و"هي قلبت على فيفي عبده كده ليه"، و"فيفي عبده عندها رشاقة عنها"، و"بقالها فترة قالبة على فيفي عبده كده ليه"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسلسل "موسى" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، هبة مجدي، تارا عماد.