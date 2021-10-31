بعد اعتذار سميحة أيوب.. انتصار تروج لمسرحية "في انتظار بابا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة انتصار، لمسرحيتها الجديدة "في انتظار بابا" والتي تقوم ببطولتها بعد اعتذار "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب.

ونشرت انتصار البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "في انتظار بابا، المسرح القومي، من إخراج سمير العصفوري".

وكانت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب قد اعتذرت منذ فترة عن استكمال بروفات العرض المسرحي "في انتظار بابا" ليذهب الدور للفنانة انتصار.

مسرحية "في انتظار بابا" بطولة انتصار، أحمد سلامة، مفيد عاشور، سماح أنور، سميحة عبدالهادي، وعدد من نجوم المسرح القومي، وهي من إخراج سمير العصفوري.