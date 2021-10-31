ملك أحمد زاهر تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت "ملك" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابعت: "كل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا".

من ناحية أخرى كان آخر أعمال ملك أحمد زاهر مسلسل "نسل الأغراب"، والذي عرض في دراما رمضان الماضي.

مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبدالحميد، سلوى عثمان، دياب، منة فضالي، إدوارد، محمد جمعة، محمد مهران، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.