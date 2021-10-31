بالصور| نادين نسيب نجيم توجه رسالة لجمهورها في مصر: "بتشرف بوجودي معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة لجمهورها في مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "بحبكم من كل قلبي، تحية كبيرة لمصر وأهل مصر، بتشرف بوجودي معكم أحلى ناس، شكرا ياسمين لدعوتي.. كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت أتصور مع الكل، بشوفكم قريبا".

وكانت "نادين" قد شاركت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي أقيمت يوم 14 أكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وشاركها البطولة معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، كارول عبود، ومن إخراج جو بو عيد.