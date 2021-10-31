هيفاء وهبي تصارع شقيقتها التوأم وتطمع بثروتها في "مريم" علىMBC مصر2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

السلطة والنفوذ والمصلحة يقابلها الطمع والجشع، في مجتمع يعتبر فيه الحب والمشاعر عملة نادرة، حيث لا مكان فيه للتفاهم حتى بين الإخوة والأقارب. في هذه الأجواء تدور أحداث الدراما الاجتماعية "مريم" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، والذي يجمع هيفاء وهبي وخالد النبوي، ويعرض على MBC مصر2 يومياً بداية من غد الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تُجسّد هيفاء في العمل دوريْن لتوأم هما "ملك الجارحي"، سيدة الأعمال العائدة إلى مصر مع ابنتها "رنا" بعد سنوات أمضتها في الخارج، و"مريم الجارحي"، وهي امرأة تزوجت من دون رضا أهلها وتعرّضت لعملية نصب من زوجها ثم فقدت حاسة النطق، كما أنها السبب في تعرّض والدها لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته. وتعاني "ملك" من تصرفات شقيقتها "مريم" التي تُسبّب لها مشاكل لا تنتهي، وتدبر المؤامرات ضدها من أجل وضع يدها على ثروتها، إلى أن يصل حقدها عليها إلى ذروته عند زواج "ملك" من "نديم فخري"، رجل الأعمال الشهير وصاحب النفوذ والسلطة، الذي يعيش حياة عائلية مضطربة مع زوجته "رشا" ريهام عبد الغفور.

تشهد أحداث العمل تطوّرات كثيرة، فـ "ملك" منشغلة طيلة الوقت في عملها في شركة الإعلانات التي تملكها من جهة، وبمرض ابنتها من جهة ثانية، وكذلك بمشاكلها مع عمّها حسن حسني الذي يطمع بثروتها، ويتّهمها بالتزوير بهدف الاستيلاء على ثروة والدها، وكذلك من ضغوط زوجها السابق. بينما تعاني "مريم" من ملاحقات زوجها المستمرة لها، وابتزازه له باستمرار من أجل الحصول على المال.

ويجمع "مريم" نخبة من الممثلين، منهم أنعام الجريتلي، تامر ضيائي، شيرين الطحان، رمزي لينر، عمر السعيد، إيناس علي، محمود حجازي، هند رضا وغيرهم.

يُعرض مسلسل "مريم" على "MBC مصر2" يومياً الساعة 5:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 1 نوفمبر 2021، الساعة 5:00 مساءً، ويُعاد عرضه في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.