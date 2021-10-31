محمد حماقي ينشر صورا من حفله الأخير بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد حماقي، مجموعة صور من حفله الأخير بمدينة الإسكندرية، والذي أقيم مساء أمس السبت وسط حضور حشد كبير من جمهوره ومحبيه.

وعلق "حماقي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "مع وجود جمهور كهذا.. السماء هي الحد".

ورغم تساقط الأمطار بالإسكندرية أمس، إلا أن "حماقي" أصر على استكمال الحفل، وقدم باقة من أشهر أغانيه أبرزها: "لو هتسيب"، "أحلى حاجة فيكي"، "قادرين نعملها" وغيرها من الأغاني وسط تفاعل الجمهور.

يذكر أن محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه "يا فاتني" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وضم الألبوم 14 أغنية أبرزها: "زيها مين"، "تك"، "ظلموني".