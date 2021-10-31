أحمد السبكي يروج لفيلم "المحكمة" ويكشف موعد طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لفيلم "المحكمة" والذي ظهر عليه الفنان الكبير صلاح عبدالله.

وعلق: "أب يصارع على حق ابنته التي تتعرض للاغتصاب الذي يؤدي إلى موتها، انتظروا صلاح عبدالله، انتظروا صلاح عبدالله في فيلم المحكمة عن قصص واقعية".

وتابع: "بجميع السينمات في مصر 24 نوفمبر 2021 والسعودية والكويت ودول الخليج، إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، انتظروا البرومو الرسمي قريبا".

يذكر أن فيلم "المحكمة" يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، غادة عادل، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، جميلة عوض، أحمد داش، نجلاء بدر، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.