علي جابر: “الله يقدرنا على رد جميل اهل وقيادات الامارات والسعودية ودول الخليج”

كتب امير فتحي في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:03 مساءً - أطلق على جابر، مدير عام قنوات “ام بي سي”، سلسلة من التغريدات الجديدة تعليقا على الازمة المثارة بين الحكومة اللبنانية ودول الخليج على خلفية تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن.

فقد كتب علي جابر في تغريدة عبر حسابه على توتير قائلا “معظم اللبنانيين في الخليج هم كرام و قد اكرمهم من استضافهم فمَلَكهم، الاقلية الاقلية هم من الئام، أُكرموا ولكن تمردوا. هؤلاء لا مكان لهم بيننا.”.

واضاف علي جابر في تغريدة اخرى: “الله يقدرنا على رد جميل اهل وقيادات الامارات والسعودية ودول الخليج لاحتضانهم للبنانيين المجتهدين، المحبين والمخلصين بالرغم من غدر سياسيي بلدنا. ادام الله عزكم في بلادكم وادام رفعتها وازدهارها. كلمات حق يجب ان تقال شاء من شاء وابى من أبى وليمت الكارهين والمتنمرين بغيظهم.”.