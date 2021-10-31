شاهد.. مونيكا بيلوتشي وياسمين صبري تلتقيان في إكسبو 2020 دبي

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

نشرت النجمة المصرية ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام" صورة تجمعها بالنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.



والتقت ياسمين صبري، مونيكا بيلوتشي خلال مشاركتهما في فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وبإطلالة باللون الأسود الأنيق، جذبت مونيكا بيلوتشي وياسمين صبري الأنظار، حيث انهالت تعليقات المتابعين على الصورة والتي حملت أغلبها معاني المدح والحب.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني، الذي يجمع بين مونيكا بيلوتشي وياسمين صبري، إذ التقيا سويا في أبريل 2019، وذلك في إحدى حفلات دار كارتييه.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وشاركها فيه النجوم: أحمد مجدي، ونهال عنبر، وأيتن عامر، ودياب، ومحمود البزاوي، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وتتابع ياسمين حاليا تحضير مسلسلها الجديد الذي تقرر أن يعرض رمضان المقبل، وتعود به إلى التلفزيون بعد غياب عامين.