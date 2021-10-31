محمد عساف يودع عاماً ويستقبل آخر.. بجولة أميركية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يختتم النجم الفلسطيني محمد عساف عام 2021 بجولة غنائية أميركية خلال شهر كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وكشف محمد عساف عن الجولة الفنية التي ستجمعه مع الفنان الأردني عمر العبداللات عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي قائلًا: “موعدنا معكم إن شاء الله أنا وصدیقي الفنان الكبير عمر العبداللات بمجموعة من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم من شركة Petra Events ، أتشرف بكم وبوجودكم”.

وتأتي جولة”محبوب العرب” المنتظرة بعد النجاحات التي حققها خلال الأشهر الماضية، حيث من المقرر أن يلتقي الجاليات العربية في لوس أنجلوس يوم 3 ديسمبر، وفي سان فرانسيسكو اليوم التالي 4 ديسمبر، وفي هيوستن يوم 11 ديسمبر ونيو جرسي يوم 18 الشهر، على أن يحيي ليلة رأس السنة في شيكاغو.

يذكر أنّ محمد عساف كان قد طرح ألبومه الجديد “قصص عن فلسطين”، الذي ضم 7 أغانٍ عن فلسطين، في يونيو الماضي. كما أصدر أغنية سينغل بعنوان “الحلزومة” من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع الهامي دهيمة، وإتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.