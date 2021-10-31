جومانا مراد بتصريح صادم عن الإنتحار.. وتروي تجربتها بالإنجاب في أميركا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة جومانا مراد، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة “الحياة”، عن تأثير وفاة إحدى صديقاتها نتيجة حادث إرهابي في حياتها النفسية.

قالت جومانا: “كان يوم جمعة وكانت تساعد الأطفال، وقام الإرهابيون بالاختباء في المدرسة وأطلقوا عليها الرصاص، وتأثرت بشدة”.

وتابعت: “أنا عاطفية جداً وبتقمص الأفلام، وفكرت في الانتحار، أنا دلوعة جداً وأخدت قرصين ووالداي قاموا بمعاتبتي بشدة بعد ذلك”.

أما عن تجربة الأمومة، قالت النجمة السورية: “أنجبت في الشهر السابع، وأحب اللعب مع أطفالي وأقبلهم وأغمرهم بالعطف والحب، وأحرص على الاهتمام بأولادي، وجدتي أحسنت تربيتي، وأتمنى أن أفعل نفس الشيء مع أولادي”.

وعن تجربة إنجاب طفليها التوأم في أميركا، قالت إنها كانت مسافرة إلى الولايات المتحدة، وتعبت بشدة في الطائرة وعندما وصلت أميركا، أنجبت طفليها وحصلا على الجنسية الأميركية.