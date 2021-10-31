تفاصيل جديدة تكشف في قضية إنفصال زين مالك وجيجي حديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت وثائق محكمة أميركية تنظر في نزاع بين نجم البوب زين مالك ويولاندا حديد والدة طليقته عارضة الأزياء جيجي حديد، أن المغني لم ينف تهم التحرش والألفاظ البذيئة التي نسبت اليه في الدعوى التي أُقيمت ضده في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأوضح تقرير لشبكة “سي ان ان” أمس السبت، أن مالك كان قد اتُّهم في أيلول (سبتمبر) الماضي بأربع حالات إساءة وتحرش، وفقًا لسجلات الشهود والإقرار بالبريد التي حصلت عليها الشبكة الإخبارية. ولم يطعن بتلك الاتهامات التي وردت في القضية المرفوعة عليه من والدة طليقته.

كما لم ينكر اتهاماته بما تم وصفه بالكلمات “البذيئة أو الفاسقة أو التهديدية أو الفاحشة” والتي صدرت منه تجاه يولاندا حديد، وطليقته”

وقالت الشبكة إن الدعوى القضائية تتهم مالك بإيذاء يولاندا جسديا، حيث ذكر أحد الشهود أن مالك “أمسكها ودفعها إلى خزانة الملابس ما تسبب في آلام نفسية وألم جسدي”.

وكشفت الشبكة أنها اطلعت على وثائق المحكمة ووجدت أن مالك رد على تهم التحرش والألفاظ النابية بقوله “Nolo” التي تعني تقريبا “لا تعليق”، وهو ما اعتبرته المحكمة اقرارا بالذنب.

وقد وافق مالك على قرار المحكمة بوضعه 90 يوما تحت المراقبة لكل تهمة، بإجمالي 360 يوماً، كما وافق على حضور فصل تربوي لتعليمه إدارة الغضب، مع التزام بعدم الاتصال بيولاندا حديد.