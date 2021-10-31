إيمي سمير غانم أمام قبر والديها.. رسالة غامضة ويُسمع صوتها للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إيمي سمير غانم على خاصية الستوريز بـ”إنستغرام” رسالة غامضة من أمام قبر والديها الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، حيث تزورهما بشكل أسبوعي منذ وفاتهما.

ونشرت إيمي مقطع فيديو، يظهر زيارتها حيث اكتفت بقول جملة واحدة خلال الفيديو: “لتغيير حياتك تحتاج إلى تغيير أولوياتك”.

وتمكنت النجمة المصرية من طمأنة محبيها من خلال المقطع الذي كانت تتكلم فيه مع كلابها ليسمع صوتها للمرة الأولى منذ وفاة والديها.

وكانت قد نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، بالأمس عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لها بجانب والدها الفنان سمير غانم، التي دائمًا ما تحرص من كل حين وحين بنشر صور برفقة والدها أو والدتها وتطلب من الجمهور الدعاء لهما.

ويذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا، في 20 أيار (مايو) الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، وأدت إلى مشاكل صحية في الكلى، حيث انتقلت له العدوى من دنيا وزوجته دلال عبدالعزيز أثناء تصويرهما مسلسل “عالم موازي” في رمضان الماضي.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد إصابتها بمصاعفات فيروس كورونا، التي استمرت معها ثلاثة أشهر، لترحل متأثرة بالمرض داخل أحد المستشفيات الكبرى، وتظهر الفنانة الراحلة في فيلم فرق خبرة التي كانت صورته قبل وفاتها، ليكون آخر أعمالها الفنية.