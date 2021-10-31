صورة لـ مروان خوري في طفولته.. ملامحه لم تتغيّر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شارك النجم اللبناني مروان خوري متابعيه على تطبيق انستغرام بصورة من إحدى مراحل طفولته، وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وبدا النجم اللبناني في الصورة وهو طفل صغير أشقر، بدت عليه ملامح البراءة والخجل، وهو ما لاحظه الجمهور الذي تفاعل مع شكله الذي لم يتغيّر من الطفولة، مبدين عن إعجابهم به ومعربين عن محبتهم الكبيرة له.

وكان الفنان الشامل وعد الجمهور المصري بحفلين فنيين ضمن مهرجان الموسيقى العربية بدورته الثلاثين، حيث ستمتد الفعاليات في الفترة الممتدة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

ويلتقي مروان خوري جمهوره بأول حفل في الخامس من نوفمبر في مكتبة الإسكندرية، والحفل الثاني في الثامن من نوفمبر في القاهرة مسرح النافورة.