شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض فى الملتقى الدولى للميكروتياترو منها جعلونى تريند والسؤال الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأحد ضمن برنامج الملتقي الدولي للميكروتياترو الذي يقيمه المركز الثقافي الإسباني برئاسة خابيير رويث بالإسكندرية 4 عروض مسرحية، العرض الأول "المندرة" تأليف عمر توفيق وإخراج محمد الزيني، والعرض الثاني "كويكب خارج المألوف" تأليف وإخراج ملك مصطفى، والعرض الثالث "جعلوني تريند" تأليف رندا إبراهيم وإخراج أيمن شعبان، والعرض الرابع "السؤال الأخير" تاليف نانشو نوبو، وإخراج د.جمال ياقوت، وعقب العرض الرابع استراجة ثم حفل لتوزيع الجوائز وشهادات المشاركة لفرق الإسكندرية.



غادة جبارة وخابيير رويث ونبيلة حسن

الميكروتياترو مسرحياته تقدم في غرفة مساحتها 15 مترًا مربعًا، يحضرها 15 فردًا، ويستغرق عرضها 15 دقيقة، ويمكنك أن تشاهد العرض ثم تخرج لتحتسى فنجانًا من القهوة قبل أن تلحق بعرض جديد، وبالتالي فأنت لست مضطرًا لأن تجلس ساعتين أو أكثر متململلًا تريد الخروج ، لأن فلسفة الميكروتياترو تقوم على شرطين هما: أن يبدأ العرض من Point OF Attack نقطة هجوم، أو مشكلة ، وأن يكون فيه Major Turning Point أي نقطة تحول كبرى، وهو ما يضمن روعة الاستهلال، لأن البدء من مشكلة أو نقطة هجوم يضمن شد انتباه المتلقي ويضمن كذلك أسر ذهن المتلقي مع العرض حتى النهاية.